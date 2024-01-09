Назначена дата оглашения приговора Ивану Белозерцеву

09.01.2024 | 22:17

22 января в Измайловском районном суде Москвы начнется оглашение приговора бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, который находится в СИЗО почти три года - с 21 марта 2021-го.

Заседание назначено на 14:00. Уголовное дело рассматривает судья Екатерина Степина.

Ивана Белозерцева обвиняют в получении взятки за покровительство компании «БИОТЭК» при заключении государственных контрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Помимо него, по делу проходят обвиняемыми еще пять человек: Борис и Евгения Шпигель, Антон Колосков (по ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки в особо крупном размере), родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков (по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с июня 2019 года по сентябрь 2020-го Борис и Евгения Шпигели, а также Антон Колосков через посредников Федотова и Маркова передали Ивану Белозерцеву деньги, имущество и оказали услуги на общую сумму более 30 млн рублей.

Следствие завершилось в октябре 2022-го, в настоящее время дело рассматривает Измайловский районный суд. 31 октября всем фигурантам продлили срок содержания под стражей до 9 февраля 2024 года.

28 ноября 2023-го на заседании Измайловского районного суда прокурор потребовал приговорить Ивана Белозерцева к 13 годам колонии строгого режима, Бориса Шпигеля - к 12.

Кроме того, в Октябрьский районный суд Пензы поступил иск заместителя Генерального прокурора РФ. В нем он настаивает на взыскании с Белозерцева, супругов Шпигелей и Колоскова крупной суммы.

Речь может идти о заключенных за несколько лет контрактах с медучреждениями на общую сумму 9,9 млрд рублей. Если они были оформлены с нарушением коррупционного законодательства, деньги необходимо вернуть в доход государства.