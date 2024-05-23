Сетевое издание|18+|Четверг|23 мая 2024|19:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+14oC
+15oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Прокуратура проверила площадку, где на мальчика упали брусья

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе сотрудники прокуратуры проверили площадку у дома № 49 на улице Чкалова, где 16 мая получил травмы ребенок.

Сотрудники обнаружили, что часть брусьев деформированы. Они упали на голову мальчику, который пришел погулять вместе с мамой.

Прокуратура проверила площадку, где на мальчика упали брусья

«В настоящее время рассматривается вопрос о взыскании в пользу пострадавшего ребенка компенсации морального вреда в гражданско-правовом порядке», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее стало известно, что проверку по факту травмирования ребенка взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Требованиям безопасности не соответствует и площадка у дома на Чкалова, 41. Коммунальщики проводили опиловку деревьев и оставили ветки у игровых элементов. Поэтому пользоваться горкой, песочницей и скамейкой нельзя.

Также прокурорская проверка показала, что играть небезопасно на площадках у домов на Краснова, 45 (оборвана цепь качелей) и на Ватутина, 10 (отсутствует центральная часть механизма карусели).

Надзорный орган внес представление главе Пензы об устранении нарушений. Документ сейчас находится на рассмотрении.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областной прокуратуры
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте