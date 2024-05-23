Прокуратура проверила площадку, где на мальчика упали брусья

В Пензе сотрудники прокуратуры проверили площадку у дома № 49 на улице Чкалова, где 16 мая получил травмы ребенок.
Сотрудники обнаружили, что часть брусьев деформированы. Они упали на голову мальчику, который пришел погулять вместе с мамой.
«В настоящее время рассматривается вопрос о взыскании в пользу пострадавшего ребенка компенсации морального вреда в гражданско-правовом порядке», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Ранее стало известно, что проверку по факту травмирования ребенка взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Требованиям безопасности не соответствует и площадка у дома на Чкалова, 41. Коммунальщики проводили опиловку деревьев и оставили ветки у игровых элементов. Поэтому пользоваться горкой, песочницей и скамейкой нельзя.
Также прокурорская проверка показала, что играть небезопасно на площадках у домов на Краснова, 45 (оборвана цепь качелей) и на Ватутина, 10 (отсутствует центральная часть механизма карусели).
Надзорный орган внес представление главе Пензы об устранении нарушений. Документ сейчас находится на рассмотрении.
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