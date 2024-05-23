Прокуратура проверила площадку, где на мальчика упали брусья

23.05.2024 | 16:50

В Пензе сотрудники прокуратуры проверили площадку у дома № 49 на улице Чкалова, где 16 мая получил травмы ребенок.

Сотрудники обнаружили, что часть брусьев деформированы. Они упали на голову мальчику, который пришел погулять вместе с мамой.

«В настоящее время рассматривается вопрос о взыскании в пользу пострадавшего ребенка компенсации морального вреда в гражданско-правовом порядке», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее стало известно, что проверку по факту травмирования ребенка взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Требованиям безопасности не соответствует и площадка у дома на Чкалова, 41. Коммунальщики проводили опиловку деревьев и оставили ветки у игровых элементов. Поэтому пользоваться горкой, песочницей и скамейкой нельзя.

Также прокурорская проверка показала, что играть небезопасно на площадках у домов на Краснова, 45 (оборвана цепь качелей) и на Ватутина, 10 (отсутствует центральная часть механизма карусели).

Надзорный орган внес представление главе Пензы об устранении нарушений. Документ сейчас находится на рассмотрении.