В мэрии Пензы подсчитали упавшие минувшей ночью деревья

22.04.2020 | 15:00

В среду, 22 апреля, начальник Управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов рассказал о том, как город перенес очередное ухудшение погоды.

По его словам, ночью ветер повредил пять деревьев. Они перекрыли дорогу на улицах Попова, Кордон Студеный, Зеленодольской и в поселке Монтажном, а также дорогу на Барковку.

«В течение ночи силами Управления по делам ГОЧС г. Пензы данные деревья были убраны», - отчитался Алексей Михайлов.

Гораздо больше бед натворил в Пензе ураган, обрушившийся на город 11 и 12 апреля. Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» и администрации четырех районов продолжают опиливать поваленные им деревья. Планируется, что работы по ликвидации последствий ветра и обильного снегопада, ставших причинами гибели сотен деревьев, закончатся лишь к 30 апреля.