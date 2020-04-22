Общество

В мэрии Пензы подсчитали упавшие минувшей ночью деревья

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В среду, 22 апреля, начальник Управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов рассказал о том, как город перенес очередное ухудшение погоды.

По его словам, ночью ветер повредил пять деревьев. Они перекрыли дорогу на улицах Попова, Кордон Студеный, Зеленодольской и в поселке Монтажном, а также дорогу на Барковку.

«В течение ночи силами Управления по делам ГОЧС г. Пензы данные деревья были убраны», - отчитался Алексей Михайлов.

Гораздо больше бед натворил в Пензе ураган, обрушившийся на город 11 и 12 апреля. Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» и администрации четырех районов продолжают опиливать поваленные им деревья. Планируется, что работы по ликвидации последствий ветра и обильного снегопада, ставших причинами гибели сотен деревьев, закончатся лишь к 30 апреля.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Уничтожено огромное количество деревьев,когда и в какие сроки Лузгин будет восстанавливать зелёные насаждения.

Гость||

Если сейчас не восстановить озеленение, эти места будут захвачены жоповозами!

Гость||

Гость писал(a):

Если сейчас не восстановить озеленение, эти места будут захвачены жоповозами!
Да надо стразу пеньки начисто срезать. Чтобы некто не жужжал

Имя: Гость
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