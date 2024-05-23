Пензенцы не смогут попасть в Заводской район по улице Беляева

В ближайшие выходные в Заводском районе изменится схема движения транспорта. Попасть туда по улице Беляева окажется невозможно.
На участке около городской библиотеки № 19 ресурсоснабжающая организация будет проводить аварийный ремонт теплотрассы.
«В связи с этим на улице Беляева рядом с учреждением запретят проезд транспорта», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.
Ограничение будет действовать с 6:00 25 мая до 6:00 27-го.
Автомобилистов просят учесть эту информацию и заранее продумать свой маршрут, чтобы не столкнуться с трудностями в указанный период.
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