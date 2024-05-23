Сетевое издание|18+|Четверг|23 мая 2024|19:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+14oC
+15oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенцы не смогут попасть в Заводской район по улице Беляева

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В ближайшие выходные в Заводском районе изменится схема движения транспорта. Попасть туда по улице Беляева окажется невозможно.

На участке около городской библиотеки № 19 ресурсоснабжающая организация будет проводить аварийный ремонт теплотрассы.

Пензенцы не смогут попасть в Заводской район по улице Беляева

«В связи с этим на улице Беляева рядом с учреждением запретят проезд транспорта», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

Ограничение будет действовать с 6:00 25 мая до 6:00 27-го.

Автомобилистов просят учесть эту информацию и заранее продумать свой маршрут, чтобы не столкнуться с трудностями в указанный период.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 2 администрации г. Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте