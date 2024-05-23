Пензенцы не смогут попасть в Заводской район по улице Беляева

23.05.2024 | 13:03

В ближайшие выходные в Заводском районе изменится схема движения транспорта. Попасть туда по улице Беляева окажется невозможно.

На участке около городской библиотеки № 19 ресурсоснабжающая организация будет проводить аварийный ремонт теплотрассы.

«В связи с этим на улице Беляева рядом с учреждением запретят проезд транспорта», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

Ограничение будет действовать с 6:00 25 мая до 6:00 27-го.

Автомобилистов просят учесть эту информацию и заранее продумать свой маршрут, чтобы не столкнуться с трудностями в указанный период.