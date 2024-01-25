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Криминал

В Москве вынесли приговор экс-губернатору Ивану Белозерцеву

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В четверг, 25 января, на заседании Измайловского районного суда Москвы огласили приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Экс-чиновника приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 450 млн рублей, Бориса Шпигеля - к 11 годам заключения в колонии того же типа и аналогичному штрафу, сообщает телеграм-канал «Московские суды общей юрисдикции».

Также Белозерцева лишили наград и орденов, ему запретили занимать государственные должности 10 лет.

Ивана Белозерцева, который находится в СИЗО почти 3 года (с 21 марта 2021-го), признали виновным в получении взятки за покровительство компании «БИОТЭК» при заключении государственных контрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Помимо него, по делу проходили обвиняемыми еще пять человек: Борис и Евгения Шпигели, Антон Колосков (по ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки в особо крупном размере), родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков (по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Евгению Шпигель в итоге приговорили к 8,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере более 150 млн рублей, Антона Колоскова - к 8,5 года колонии и штрафу в размере более 60 млн, Федотова и Маркова - к 7,5 года колонии.

По данным следствия, с июня 2019 года по сентябрь 2020-го Шпигели и Колосков через посредников Федотова и Маркова передали Ивану Белозерцеву деньги и имущество и оказали услуги на общую сумму более 30 млн рублей.

Следствие завершилось в октябре 2022-го, материалы составили несколько десятков томов. Прокурор потребовал приговорить Белозерцева к 13 годам колонии строгого режима, Бориса Шпигеля - к 12 (тоже строгого), его супругу Евгению и Антона Колоскова - к 9 и 10 годам колонии общего режима соответственно.

Кроме того, в Октябрьском районном суде Пензы сейчас рассматривают иск заместителя Генерального прокурора РФ, в котором тот настаивает на взыскании с Белозерцева, супругов Шпигелей, Колоскова и пяти фирм 9,9 млрд рублей.

На такую сумму были заключены контракты с медучреждениями на поставку лекарств. По мнению надзорного органа, их оформили с нарушением антикоррупционного законодательства, а значит, деньги необходимо вернуть в доход государства.

В ходе одного из заседаний Шпигель и Колосков заявили, что в основу этого административного иска легли засекреченные материалы уголовного дела (переписка сторон), которые не должны были передаваться в качестве доказательств в суд.

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Источник — фото и видео московских судов общей юрисдикции
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