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Общество

Качественная вода поможет организму после весенних стрессов

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Весенние температурные качели могут оказать негативное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы жителей Пензенской области. Восстановлению здоровья способствуют правильный образ жизни и питание.

Врачи рекомендуют ежедневно употреблять достаточное количество воды. Например, артезианская благотворно влияет на работу сердца и сосудов. Она богата магнием, калием и натрием. Эти микроэлементы жизненно необходимы для сердечных импульсов и эластичности сосудов.

Кроме того, медики советуют начинать день со стакана воды, чтобы запустить обменные процессы и восполнить баланс жидкости. Исследования показывают, что люди, выпивающие не менее 5 стаканов воды в день, значительно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Принято считать, что норма потребления воды 1,5-2 литра в день. Но это индивидуально, оптимальный объем поможет определить врач. При этом чай или кофе не заменяют чистую воду. Они сложнее усваиваются, содержат кофеин.

В Пензенской области источником артезианской воды является «Ключ здоровья». Магний, калий и натрий в ней содержатся в пропорциях, оптимальных для здорового питания. Воду добывают в экологически чистом месте с глубины 180 метров, что гарантирует защиту от внешних загрязнений. Киоски «Ключ здоровья» расположены в шаговой доступности. Работает сервис доставки «Торнадо».

Чистая качественная вода - это способ сохранить здоровыми сердце и сосуды, а значит, продлить жизнь.

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

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