Прокурор запросил для экс-губернатора Белозерцева 13 лет строгого режима

28.11.2023 | 14:56

Во вторник, 28 ноября, на заседании Измайловского районного суда прокурор потребовал приговорить бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 13 годам колонии строгого режима за взятки и хранение оружия.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщил адвокат Алексей Шуварин.

Также сторона обвинения настаивает на наказании бывшему сенатору, председателю совета директоров ООО «БИОТЭК» Борису Шпигелю в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима за дачу Ивану Белозерцеву взяток.

Супругу Шпигеля Евгению прокурор просит осудить на 9 лет колонии общего режима, генерального директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова - на 10.

Бывший глава региона находится под арестом более двух с половиной лет - с марта 2021 года. Его обвиняют в получении взятки за покровительство компании «БИОТЭК» при заключении государственных контрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Помимо него, по делу проходят обвиняемыми еще пять человек: Борис и Евгения Шпигель, Антон Колосков (по ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки в особо крупном размере), родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков (по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с июня 2019 года по сентябрь 2020-го Борис и Евгения Шпигели, а также Антон Колосков через посредников Федотова и Маркова передали Ивану Белозерцеву деньги, имущество и оказали услуги на общую сумму более 30 млн рублей.

Следствие завершилось в октябре 2022-го, в настоящее время дело рассматривает Измайловский районный суд. 31 октября всем фигурантам продлили срок содержания под стражей до 9 февраля 2024 года.

Также стало известно, что в Октябрьский районный суд Пензы поступил иск заместителя Генерального прокурора РФ. В нем он требует взыскать с Белозерцева, супругов Шпигелей и Колоскова крупную сумму.

Речь может идти о заключенных за несколько лет контрактах с медучреждениями на общую сумму 9,9 млрд рублей. Если они были оформлены с нарушением коррупционного законодательства, деньги необходимо вернуть в доход государства.