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Общество

Банк «Кузнецкий» стал партнером бизнес-форума

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Директор по развитию корпоративного бизнеса банка «Кузнецкий» Денис Коряжкин и старший вице-президент Максим Пастернак приняли участие в форуме «Мой бизнес. Единство для успеха», посвященном обсуждению вопросов развития бизнеса в современных условиях. Мероприятие прошло на базе ККЗ «Пенза» 22 мая.

Форум объединил действующих предпринимателей, самозанятых, а также тех, кто только задумывается начинать свое дело. Участники посетили семь тематических площадок, на которых эксперты в области бизнеса рассказали о новых мерах государственной поддержки, перспективных трендах на рынке и тенденциях в разных сферах предпринимательства.

«Поддержка подобных мероприятий очень важна, так как дает отличную возможность для коллективного обсуждения вопросов, волнующих современных предпринимателей и тех, кто планирует начать дело. На встрече были установлены новые деловые связи и получены идеи для развития бизнеса», - отметил Денис Коряжкин.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий». ИНН 5836900162.

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