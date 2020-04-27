В оперштабе назвали населенные пункты с новыми случаями COVID-19

27.04.2020 | 09:56

В понедельник, 27 апреля, оперативный штаб Пензенской области обнародовал новые данные по зараженным коронавирусной инфекцией. За сутки диагноз подтвердился у 22 человек. Всего в регионе выявлено 283 случая COVID-19.

Новые пациенты проживают в Пензе, Каменке, Бессоновке, Спасске, Заречном, Сердобске, селе Ломовка Лунинского района, Лунино, Кузнецке, селе Мамадыш Камешкирского района.

Среди новых зараженных есть дети. Возраст взрослых пациентов от 18 до 81 года.

26 апреля из больницы выписали 10 пациентов, у которых врачи констатировали полное выздоровление от опасной инфекции. Таким образом, количество выздоровевших пензенцев стало равно 58. 6 заразившихся скончались.