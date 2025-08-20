21 августа воздух в Пензенской области разогреется до +27 градусов

20.08.2025 | 22:00

В четверг, 21 августа, пензенцев ждет теплый летний день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +9...+14 градусов, днем воздух разогреется до +22...+27. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 12 метров в секунду.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ранее начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова сообщила, что во второй половине недели регион окажется во власти антициклона.

«Воздух вновь прогреется до августовских показателей», - отметила она.

21 августа в народном календаре Мирон Ветрогон. В этот день предки наблюдали за силой ветра. Если он был слабым, ждали солнечную осень. Буря предвещала ненастный сентябрь.