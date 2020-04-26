В оперштабе сообщили о новых выписанных пациентах с COVID-19

26.04.2020 | 13:09

По данным на воскресенье, 26 апреля, в Пензенской области увеличилось количество жителей, благополучно перенесших коронавирус и выписанных домой из больницы.

Так, у еще 10 пациентов врачи констатировали полное выздоровление.

Домой медики отправили 8 взрослых пациентов и двух малышей в возрасте до года. Таким образом, количество выздоровевших пензенцев стало равно 58.

25-го числа в региональном оперативном штабе заявили о том, что 24 человека излечились от коронавируса и были отправлены домой. Среди них был двухлетний ребенок и 92-летний пенсионер.

На 26 апреля количество случае новой инфекции в области достигло 261. За сутки подтвердились диагнозы у 6 пациентов. Их возраст от 48 до 86 лет.

Очаги были выявлены в Пензе, Сосновке, селах Раево Земетчинского района и Ключи Малосердобинского.