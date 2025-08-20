Аферисты начали использовать MAX для обмана россиян

20.08.2025 | 21:33

Полицейские нашли аферистов, использовавших MAX при обмане жертвы, рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, о первом случае мошенничества в новом мессенджере стало известно 14 августа.

Жертвой оказалась жительница Курска - женщина приняла звонок через MAX и потеряла 444 000 рублей. Она думала, что выполняет указания сотрудников госорганов.

Полицейским удалось найти и задержать пособника мошенников - жителя города Шахты. Его задачей было перевести деньги зарубежным «коллегам». Личности последних тоже установили, принимаются меры к их задержанию.

Благодаря взаимодействию полиции и банка похищенные деньги удалось заблокировать на счете, до мошенников они не дошли и будут возвращены владелице.

«Мессенджер МАХ обеспечивает повышенную степень защиты от преступных посягательств по сравнению с зарубежными аналогами. Тем не менее при его использовании необходимо соблюдать базовые правила безопасности», - обратилась к россиянам Ирина Волк.