Сетевое издание|18+|Понедельник|27 апр 2020|11:51
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Общество

Пензу продолжают готовить к празднованию 75-летия Победы

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Областной центр продолжают украшать ко Дню Победы. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В городе уже появились первые праздничные баннеры. Их разместили по маршруту следования «Бессмертного полка». Всего планируется установить 52 ярких плаката.

Большие настенные панно украсили жилые дома на проспекте Победы, а также сквер имени Дениса Давыдова.

Кроме того, специалисты обновили информационные стенды в музее военной техники под открытым небом на улице М. Горького, смонтировали арочные конструкции на центральной площади Пензы, у стелы «Росток» на набережной и в сквере Бессмертного полка.

«На основных автомагистралях осуществляется установка малых архитектурных конструкций «Звезда» на разделительных полосах и разворотных кольцах», - добавили в пресс-службе мэрии.

Работы по праздничному оформлению города хотят завершит к 1 мая.

В связи с распространением коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции торжества ко Дню Победы отменили. Ветеранов и тружеников тыла поздравят дистанционно. Праздничные мероприятия проведут тогда, когда станет возможно. Есть вероятность, что размещенные украшения дождутся этого момента.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

У нас украли победу. Воины ташкентского фронта получили все, дети погибших солдат прозябают в нищете.

Гость||

Стыдно было бы нашим дедам за то, во что превратили страну бездарные руководители

Гость||

Для кого?

Все же дома сидят?

Лучше бы помогли людям и рассказали,как на 1500 в месяц прожить,клоуны.

Гость||

Деньги освоили надо украсить не более. Отчёты в Москву отправят мол вот почтили память. Деньги главное, деньги!

Гость||

Людей на улицах нет (не должно быть по крайне мере), а улицы, дома и площади украшают, прям по Р. Бредбери "Будет ласковый дождь".

Гость||

Зачем все это в этом году?сказали всем потерпеть ,и нечего украшать ,опять же люди,кто это делает,могут заболеть !!!

Как то нелогично получается!экономьте !!!

Без украшений можно обойтись !

Гость||

А для кого это делают?

Гость||

ФАШИСТЫ

Гость||

Гость писал(a):

А для кого это делают?
Для того кто на танке

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ко Дню Победы
кого над кем?

Имя: Гость
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