Пензу продолжают готовить к празднованию 75-летия Победы

27.04.2020 | 10:34

Областной центр продолжают украшать ко Дню Победы. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В городе уже появились первые праздничные баннеры. Их разместили по маршруту следования «Бессмертного полка». Всего планируется установить 52 ярких плаката.

Большие настенные панно украсили жилые дома на проспекте Победы, а также сквер имени Дениса Давыдова.

Кроме того, специалисты обновили информационные стенды в музее военной техники под открытым небом на улице М. Горького, смонтировали арочные конструкции на центральной площади Пензы, у стелы «Росток» на набережной и в сквере Бессмертного полка.

«На основных автомагистралях осуществляется установка малых архитектурных конструкций «Звезда» на разделительных полосах и разворотных кольцах», - добавили в пресс-службе мэрии.

Работы по праздничному оформлению города хотят завершит к 1 мая.

В связи с распространением коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции торжества ко Дню Победы отменили. Ветеранов и тружеников тыла поздравят дистанционно. Праздничные мероприятия проведут тогда, когда станет возможно. Есть вероятность, что размещенные украшения дождутся этого момента.