Общество

В Пензе начали размещать праздничные баннеры и инсталляции

Печать

Ровно две недели осталось до 9 Мая, и в Пензе стали появляться праздничные декорации. В самом центре города, на площади Ленина, установили объемную фигуру в виде звезды. Похожую на нее конструкцию разместили возле филармонии, дополнив композицию мелкими элементами.

В обычное время на фоне инсталляций горожане охотно фотографировались бы. Но теперь редкие прохожие не слишком обращают внимание на вид города.

«Большинство в самоизоляции еще будет», - предположила горожанка.

На улицах появились яркие баннеры. На некоторых изображены герои Великой Победы, например идущий в атаку с пистолетом младший политрук Еременко - воин с выразительной фотографии 1942 года «Комбат».

«Настроение-то есть, но из-за коронавируса сдержанное», - отметил молодой человек.

«Вообще мы этот праздник любим, но сейчас ситуация все подпортила», - согласилась девушка.

Из-за угрозы распространения коронавируса торжества в Пензе и области отменили.

«В интернет-пространстве мы поздравим наших ветеранов - участников войны и трудового фронта. Обязательно проведем запланированные мероприятия: концерты, шествия и многое другое», - пообещал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Поэтому есть вероятность, что декорации останутся на улицах до праздничных событий.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В интернет-пространстве мы поздравим наших ветеранов - участников войны и трудового фронта. Обязательно проведем запланированные мероприятия: концерты, шествия и многое другое», - пообещал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Интернет шествие это как? Шествие СНИЛСов? "Тихо шифером шурша,крыша едет не спеша." Это уже не смешно.

Гость||

Маразм

Гость||

Вспомнилось : елочка вам нравится?

Гость||

Зачем украшения, если еще по домам сидеть будем и выходить полноценно нельзя! Л - логика.

Гость||

Все ветераны с самого утра залипнут в интернет-пространства, ага! Чушегон или чушеносец он?

Гость||

Это хорошо. А город когда приведут в порядок? Баннеры и инсталляции прям так на говно и ставят?

Гость||

Надо интернет объединятся,если нам этого не дают путипидоры и агитиривать народ,чтобы на 9 мая свергать власть гомосексуалистов

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