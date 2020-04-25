В Пензе начали размещать праздничные баннеры и инсталляции

25.04.2020 | 19:40

Ровно две недели осталось до 9 Мая, и в Пензе стали появляться праздничные декорации. В самом центре города, на площади Ленина, установили объемную фигуру в виде звезды. Похожую на нее конструкцию разместили возле филармонии, дополнив композицию мелкими элементами.

В обычное время на фоне инсталляций горожане охотно фотографировались бы. Но теперь редкие прохожие не слишком обращают внимание на вид города.

«Большинство в самоизоляции еще будет», - предположила горожанка.

На улицах появились яркие баннеры. На некоторых изображены герои Великой Победы, например идущий в атаку с пистолетом младший политрук Еременко - воин с выразительной фотографии 1942 года «Комбат».

«Настроение-то есть, но из-за коронавируса сдержанное», - отметил молодой человек.

«Вообще мы этот праздник любим, но сейчас ситуация все подпортила», - согласилась девушка.

Из-за угрозы распространения коронавируса торжества в Пензе и области отменили.

«В интернет-пространстве мы поздравим наших ветеранов - участников войны и трудового фронта. Обязательно проведем запланированные мероприятия: концерты, шествия и многое другое», - пообещал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Поэтому есть вероятность, что декорации останутся на улицах до праздничных событий.