Мэра Пензы отчитали за недостаточное патрулирование улиц

27.04.2020 | 10:30

Губернатор Иван Белозерцев раскритиковал главу администрации Пензы Андрея Лузгина за недостаточное рвение при патрулировании улиц. Мэрия ежесуточно направляет на эту работу по 3-4 сотрудника. В результате дежурных хватает не на все микрорайоны.

«Я выделил сотрудников правительства Пензенской области, в истории никогда этого не было, чтобы они ходили по улице вместе с сотрудниками полиции и объясняли людям, что они должны соблюдать режим самоизоляции, чтобы не попасть на больничную койку и не уйти из жизни. Я вам дал поручение, чтобы ваши сотрудники тоже несли службу», - подчеркнул Белозерцев.

Губернатора возмутило, что сотрудники правительства несут службу в областном центре, где регистрируется большее число заболевших, а представители муниципальной власти этой обязанностью пренебрегают.

«Члены правительства ходят, патрулируют и проводят разъяснительную работу с населением, чтобы спасти людей, чтобы они поняли, что это очень опасно. Вы почему не выделяете людей? Не я должен это делать! Это обязанность муниципалитета. Я же не направил членов правительства, чтобы патрулировать Кузнецк, Нижний Ломов или Никольск», - добавил Белозерцев.

Лузгин ответил, что разъяснительной работой в городе занимались добровольцы и сотрудники районных администраций, а вот правом выписывания протоколов обладают всего три сотрудника.

«Что вам мешает дать это право 103 сотрудникам? Члены правительства ходят! Начальники управлений и министры разъясняют людям, что этого делать нельзя (нарушать изоляцию. - Прим. ред.)! Мы это делаем, чтобы сохранить жизни и здоровье людей! Я делаю вам замечание. Я посмотрю на вашу работу. Штаты большие в администрации Пензы, только никто не хочет должным образом работать в нужную минуту», - возмутился глава региона.

Кроме того, он отметил, что смысл этой работы не в привлечении к административной ответственности, а в обеспечении безопасности граждан.

«Идет женщина в возрасте свыше 70 лет. К ней должен кто-то подойти и сказать: «Вам нельзя находиться на улице, зачем вы идете на центральный рынок или в магазин? Давайте мы вам окажем помощь». Посадить в машину и отвезти ее домой, чтобы она по дороге не заразилась и сама кого-то не заразила! Не надо штрафы, нужна работа с людьми! Штрафы - для злостных», - подчеркнул губернатор.