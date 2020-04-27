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Общество

Мэра Пензы отчитали за недостаточное патрулирование улиц

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Губернатор Иван Белозерцев раскритиковал главу администрации Пензы Андрея Лузгина за недостаточное рвение при патрулировании улиц. Мэрия ежесуточно направляет на эту работу по 3-4 сотрудника. В результате дежурных хватает не на все микрорайоны.

«Я выделил сотрудников правительства Пензенской области, в истории никогда этого не было, чтобы они ходили по улице вместе с сотрудниками полиции и объясняли людям, что они должны соблюдать режим самоизоляции, чтобы не попасть на больничную койку и не уйти из жизни. Я вам дал поручение, чтобы ваши сотрудники тоже несли службу», - подчеркнул Белозерцев.

Губернатора возмутило, что сотрудники правительства несут службу в областном центре, где регистрируется большее число заболевших, а представители муниципальной власти этой обязанностью пренебрегают.

«Члены правительства ходят, патрулируют и проводят разъяснительную работу с населением, чтобы спасти людей, чтобы они поняли, что это очень опасно. Вы почему не выделяете людей? Не я должен это делать! Это обязанность муниципалитета. Я же не направил членов правительства, чтобы патрулировать Кузнецк, Нижний Ломов или Никольск», - добавил Белозерцев.

Лузгин ответил, что разъяснительной работой в городе занимались добровольцы и сотрудники районных администраций, а вот правом выписывания протоколов обладают всего три сотрудника.

«Что вам мешает дать это право 103 сотрудникам? Члены правительства ходят! Начальники управлений и министры разъясняют людям, что этого делать нельзя (нарушать изоляцию. - Прим. ред.)! Мы это делаем, чтобы сохранить жизни и здоровье людей! Я делаю вам замечание. Я посмотрю на вашу работу. Штаты большие в администрации Пензы, только никто не хочет должным образом работать в нужную минуту», - возмутился глава региона.

Кроме того, он отметил, что смысл этой работы не в привлечении к административной ответственности, а в обеспечении безопасности граждан.

«Идет женщина в возрасте свыше 70 лет. К ней должен кто-то подойти и сказать: «Вам нельзя находиться на улице, зачем вы идете на центральный рынок или в магазин? Давайте мы вам окажем помощь». Посадить в машину и отвезти ее домой, чтобы она по дороге не заразилась и сама кого-то не заразила! Не надо штрафы, нужна работа с людьми! Штрафы - для злостных», - подчеркнул губернатор.

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Гость||

А вот иду я, 35-летняя... и кто мне что скажет?)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Идет женщина в возрасте свыше 70 лет. К ней должен кто-то подойти и сказать: «Вам нельзя находиться на улице, зачем вы идете на центральный рынок или в магазин?
Она идёт купить что-то подешевле и знает где,ей на копеечную пенсию жить месяц с коммуналкой и лекарствами. Не от хорошего бабки "бегают" по магазинам сами.

Гость||

А давайте познакомился?!)))

Гость||

Давайте мы вам окажем помощь». Посадить в машину и

Заявление попытка изнасилования.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Не надо штрафы, нужна работа с людьми! Штрафы - для злостных», - подчеркнул губернатор.
Обозначенная позиция априори исключает порядок и порождает чувство вседозволенности. #НикомуНЕпомешал

Гость||

penzainform.ru писал(a):

осадить в машину и отвезти ее домой, чтобы она по дороге не заразилась и сама кого-то не заразила!
Вирусы на улице в воздухе не летают! А в машине уже могут быть заражённые поверхности. Так что я, 70-летняя лучше по улице пройдусь, чем в вашу машину сяду.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.04.2020 10:33|

А вот иду я, 35-летняя... и кто мне что скажет?)

Ну и дура.

Гость||

Члены правительства ходят, патрулируют и проводят разъяснительную работу с населением,

Ни разу ко мне Член не подошёл правительства, где они ходят? Хочу пообщаться с членами на камеру и в ютуб выложить.

Гость||

Пока не буду поголовно штрафовать, все будут нарушать режим. Чего лицемерить? Нет ничего хуже полумер!

Гость||

Что вам мешает дать это право 103 сотрудникам? Члены правительства ходят! Начальники управлений и министры разъясняют людям

ЧЛЕНЫ работают в правительстве, а в муниципалитетах менеджеры.

Гость||

Штаты большие в администрации Пензы, только никто не хочет должным образом работать в нужную минуту», - возмутился глава региона.

А в США ещё больше штатов и чо?

Гость||

Гость писал(a):

Пока не буду поголовно штрафовать, все будут нарушать режим. Чего лицемерить? Нет ничего хуже полумер!
Так оно и есть. Посмотрите на автомобилистов. Пока им штраф не выставишь и машину не эвакуируешь так они и будут на пешеходных дорожках рассекать. Так и тут.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Иван Белозерцев раскритиковал главу администрации Пензы Андрея Лузгина за недостаточное рвение при патрулировании улиц. Мэрия ежесуточно направляет на эту работу по 3-4 сотрудника. В результате дежурных хватает не на все микрорайоны.
ПОНЕДЕЛЬНИК

Гость||

Лузгин молодец, он как Лукашенко смотрит на идиотов и угарает. Молодец Лузгин!

Лузгина в губеры!

Гость||

27.04.2020 10:47|

Гость писал(a):

Пока не буду поголовно штрафовать, все будут нарушать режим. Чего лицемерить? Нет ничего хуже полумер!

Так оно и есть. Посмотрите на автомобилистов. Пока им штраф не выставишь и машину не эвакуируешь так они и будут на пешеходных дорожках рассекать. Так и тут.

Ковиидиоты сидите дома, заварите окна двери. А для организма здорового движение надо, воздух свежий. Вот после самоизоляции будет всплеск смертей от онкологии и от 65 лет людей потомучто им двигаться не дают и воздуха свежего. Клетка делится в движении! Земля крутится, сперматозойды бегут к яйце клетки. ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНЬ!

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Имя: Гость
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