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Общество

Пензенские волонтеры сделают голубей из писем ветеранам

Печать

В Пензе стартовала акция «Голубь мира - голубь Победы». Принять в ней участие может любой желающий.

Для этого необходимо написать письмо ветеранам Великой Отечественной войны, а затем послать текст на адрес электронной почты patriot58@mmcpenza.ru.

Письма будут приниматься до 7 мая, уточнили в пресс-службе министерства образования области.

Далее волонтеры распечатают послания, оформят в виде голубей и передадут ветеранам. Затем из множества бумажных птиц сформируют одну большую. Инсталляцию установят в Доме молодежи в День Победы.

Похожая акция проходит в Заречном. Там школьники смастерили из бумаги кораблики, на которых написали имена дедов и прадедов, сражавшихся в 1941-1945 годах. 7 мая из множества таких судов сделают одно большое и установят на площади перед дворцом культуры «Современник».

Часть бумажной флотилии пустят по волнам Балтики моряки катера «Михаил Проценко».

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Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе стартовала акция «Голубь мира - голубь Победы». Принять в ней участие может любой желающий.
Классно, Еще можно «Цапля мира - цапля Победы» или «Кошка мира - кошка Победы»

Гость||

Гость писал(a):

«Кошка мира - кошка Победы»
при чом сдесь кошки

Гость||

А "Крыса мира - Крыса победы"7

Гость||

денег дайте ветеранам 750000

Гость||

Какие ветераны?они все померли!а остались кто баб в тылу щупал.

Гость||

смех

Гость||

Из банкнот 5 тысячных

Гость||

Голуби серут памятникам на бошки

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Бронеголубь

Гость||

мгерыши такие мгерыши

Имя: Гость
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