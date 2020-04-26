Пензенские волонтеры сделают голубей из писем ветеранам

В Пензе стартовала акция «Голубь мира - голубь Победы». Принять в ней участие может любой желающий.
Для этого необходимо написать письмо ветеранам Великой Отечественной войны, а затем послать текст на адрес электронной почты patriot58@mmcpenza.ru.
Письма будут приниматься до 7 мая, уточнили в пресс-службе министерства образования области.
Далее волонтеры распечатают послания, оформят в виде голубей и передадут ветеранам. Затем из множества бумажных птиц сформируют одну большую. Инсталляцию установят в Доме молодежи в День Победы.
Похожая акция проходит в Заречном. Там школьники смастерили из бумаги кораблики, на которых написали имена дедов и прадедов, сражавшихся в 1941-1945 годах. 7 мая из множества таких судов сделают одно большое и установят на площади перед дворцом культуры «Современник».
Часть бумажной флотилии пустят по волнам Балтики моряки катера «Михаил Проценко».
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penzainform.ru писал(a):Классно, Еще можно «Цапля мира - цапля Победы» или «Кошка мира - кошка Победы»