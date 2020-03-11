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Общество | В Заречном в память об участниках войны смастерят кораблики

11.03.2020|16:14
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Город Заречный присоединился еще к одной акции, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Акция «Кораблик Победы» проходит в стране уже в четвертый раз. Идея мероприятия принадлежит школьнице из Феодосии. Девочка предложила мастерить из бумаги кораблики, писать на них имена дедов и прадедов, воевавших с немцами, и пускать в плавание по волнам Черного моря.

10 марта юные зареченцы, ученики школы № 216 «Дидакт», сложили первые кораблики.

«Часть поделок передадут Балтийскому флоту, где на подшефном катере «Михаил Проценко» проходят службу зареченские ребята», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Бумажную флотилию, посвященную памяти предков, отправят в плавание в дни празднования Победы.

Акция в Заречном завершится 7 мая созданием арт-объекта из множества бумажных «корабликов Победы». Конструкция появится на площади перед дворцом культуры «Современник».

Ранее жители закрытого города присоединились к акции «Сирень Победы», в рамках которой между площадью ТЮЗа и входом в парк имени Лермонтова высадят 75 кустов этого растения.

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Источник — фото http://zarpressa.ru/
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Гость|11.03.2020 16:35|

Все водоемы засрут этими корабликами.

Гость|11.03.2020 16:54|

Вата рада.

Гость|11.03.2020 17:02|

Это не те белые кораблики, которые обещал Иван?

Гость|11.03.2020 17:06|

они они свершилось.

Имя: Гость
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