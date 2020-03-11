11.03.2020 | 16:14

Город Заречный присоединился еще к одной акции, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Акция «Кораблик Победы» проходит в стране уже в четвертый раз. Идея мероприятия принадлежит школьнице из Феодосии. Девочка предложила мастерить из бумаги кораблики, писать на них имена дедов и прадедов, воевавших с немцами, и пускать в плавание по волнам Черного моря.

10 марта юные зареченцы, ученики школы № 216 «Дидакт», сложили первые кораблики.

«Часть поделок передадут Балтийскому флоту, где на подшефном катере «Михаил Проценко» проходят службу зареченские ребята», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Бумажную флотилию, посвященную памяти предков, отправят в плавание в дни празднования Победы.

Акция в Заречном завершится 7 мая созданием арт-объекта из множества бумажных «корабликов Победы». Конструкция появится на площади перед дворцом культуры «Современник».

Ранее жители закрытого города присоединились к акции «Сирень Победы», в рамках которой между площадью ТЮЗа и входом в парк имени Лермонтова высадят 75 кустов этого растения.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.