Общество

Иван Белозерцев рассказал, когда закончится режим самоизоляции

Печать

В субботу, 25 апреля, во время прямой линии в Instagram губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос пользователя о том, когда в Пензенской области закончится самоизоляция.

«Самоизоляция закончится тогда, когда нормализуется эпидемиологическая обстановка, когда количество выписавшихся хотя бы сравняется с количеством заболевших, а число последних пойдет на убыль. Когда мы будем понимать, что опасность миновала, тогда сможем поэтапно выходить из режима самоизоляции», - объяснил глава региона.

Он подчеркнул, что электронные пропуска пока вводить не планируется, но общая ситуация по количеству зараженных ухудшается.

По данным на 24 апреля, новую коронавирусную инфекцию выявили у 232 жителей региона, пятеро из них скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну все кина не будет. Эх пойду самогона выпью.

Гость||

А Иван будет сниматься в продолжении сериала ДМБ?

Гость||

Тебе точно сказать когда закончится самоизоляция?

Да хрен ее знает!!!

Гость||

Сколько предвыборных,рекламных роликов за счёт бюджета.Миллионов сто наверное выкинут из бюджета в этом году на раскрутку этого бездарного руководителя.

Гость||

Режим Самоивокуляции кончится тогда,когда весь город будет погребён под бардюрами !!!

Гость||

Ну так сколько на 25 апреля заболевших? Или по выходным всегда по нулям

Гость||

Если посчитать, то получается такое вот... В России 140 млн человек. Для получения "коллективного иммунитета", необходимого для создания полноценной защиты, должно переболеть 70% населения, т. е 100 млн человек. В сутки сейчас заболевает до 5,5 тыс человек. Соответственно 100 млн переболеет в течение (!!!) 50-ти лет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте