Иван Белозерцев рассказал, когда закончится режим самоизоляции

25.04.2020 | 12:01

В субботу, 25 апреля, во время прямой линии в Instagram губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос пользователя о том, когда в Пензенской области закончится самоизоляция.

«Самоизоляция закончится тогда, когда нормализуется эпидемиологическая обстановка, когда количество выписавшихся хотя бы сравняется с количеством заболевших, а число последних пойдет на убыль. Когда мы будем понимать, что опасность миновала, тогда сможем поэтапно выходить из режима самоизоляции», - объяснил глава региона.

Он подчеркнул, что электронные пропуска пока вводить не планируется, но общая ситуация по количеству зараженных ухудшается.

По данным на 24 апреля, новую коронавирусную инфекцию выявили у 232 жителей региона, пятеро из них скончались.