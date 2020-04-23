Губернатор высказался о возможности введения электронных пропусков

23.04.2020 | 12:16

В четверг, 23 апреля, во время прямой линии с предпринимателями в Instagram губернатор Иван Белозерцев высказался о возможности введения электронных пропусков в Пензе.

«Не от хорошей жизни принимают решение по электронным пропускам», - констатировал он, посетовав на слишком большое количество автомобилей на дорогах областного центра. Причем не только в так называемые часы пик.

По его словам, водители могут передвигаться на личном транспорте утром, вечером - на работу и обратно. «Но это до 20:00, а все оставшееся время машин практически не должно быть», - подчеркнул губернатор, говоря то же самое о дневном времени.

К сожалению, наблюдается обратная картина: количество транспортных средств на дорогах увеличилось по сравнению с периодом, когда только ввели режим самоизоляции.

Иван Белозерцев заявил, что если это отразится на ситуации с коронавирусом и эпидемиологическая обстановка ухудшится, то пропуска придется вводить. «Мы к этому готовы», - отметил он. Если же ситуация будет стабильной, то мера не потребуется.

Накануне «Лента.ру» сообщала о введении электронных пропусков в 21 регионе России. Сначала это сделают в Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областях. Со следующей недели планируется начать внедрение пропусков в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.