Общество

Губернатор высказался о возможности введения электронных пропусков

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В четверг, 23 апреля, во время прямой линии с предпринимателями в Instagram губернатор Иван Белозерцев высказался о возможности введения электронных пропусков в Пензе.

«Не от хорошей жизни принимают решение по электронным пропускам», - констатировал он, посетовав на слишком большое количество автомобилей на дорогах областного центра. Причем не только в так называемые часы пик.

По его словам, водители могут передвигаться на личном транспорте утром, вечером - на работу и обратно. «Но это до 20:00, а все оставшееся время машин практически не должно быть», - подчеркнул губернатор, говоря то же самое о дневном времени.

К сожалению, наблюдается обратная картина: количество транспортных средств на дорогах увеличилось по сравнению с периодом, когда только ввели режим самоизоляции.

Иван Белозерцев заявил, что если это отразится на ситуации с коронавирусом и эпидемиологическая обстановка ухудшится, то пропуска придется вводить. «Мы к этому готовы», - отметил он. Если же ситуация будет стабильной, то мера не потребуется.

Накануне «Лента.ру» сообщала о введении электронных пропусков в 21 регионе России. Сначала это сделают в Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областях. Со следующей недели планируется начать внедрение пропусков в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

"Мы к этому готовы», - отметил он.
обеспечить масками он не готов, а выкинуть миллионы на непонятную систему сбора штрафов - он всегда готов.

Гость||

Все в общественный транспорт! А то область критикуют за неосвоение выделяемых бюджетных средств. На 46-е место в рейтинге скатились, а были когда-то в десятке регионов по заражениям. Поможем власти, поправим статистику!

Гость||

Да врятли у нас введут.

Гость||

Гость писал(a):

обеспечить масками он не готов, а выкинуть миллионы на непонятную систему сбора штрафов - он всегда готов.
Как настоящий лицемер и показушник.

Гость||

Пропуск - лучшая защита от вируса :-)) Разве его стали бы вводить заботливые власти, если б он (пропуск) не помогал ?! :-))

Идиоты кругом, тьфу!!!

Гость||

Вводи ЧС и тогда запрещай ходить по улице! Ты ведь не будешь мою семью кормить, тварь!

Гость||

На следующей неделе оперативный штаб Пензенской области рассмотрит вопрос об открытии салонов красоты. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии с предпринимателями в Instagram в четверг, 23 апреля.

Нам больше нечем заняться как в салоны красоты по пропускам ходить . В селах и деревнях тоже пропуска будут ?

Гость||

Гость писал(a):

обеспечить масками он не готов, а выкинуть миллионы на непонятную систему сбора штрафов - он всегда готов.
свои миллионы считай, оценщик, а не деньги федбюджета

Гость||

Обязать покидать дом только в масках, для начала. Как действующий способ борьбы с инфекцией, а не штрафы атомобилистов, которые сидят в в своих закупоренных капсулах.

Гость||

Перед кем выпендриться то хочет губер? Пропуска введет он...

"Но это до 20:00, а все оставшееся время машин практически не должно быть», - подчеркнул губернатор, говоря то же самое о дневном времени."

Машины переносят вирус? это что-то новое

Гость||

помню кто то обещал 100 автобусов,а обещание не выполнил- не напомните как называют таких людей?

Гость||

Гость писал(a):

Обязать покидать дом только в масках, для начала. Как действующий способ борьбы с инфекцией, а не штрафы атомобилистов, которые сидят в в своих закупоренных капсулах.
Твоя маска для вируса, как футбольные ворота для мухи

Гость||

А чем машины то мешают? Битком набитые маршрутки глаз радуют, а личный транспорт нет?

Гость||

Вот пусть только попробует,это будет его финиш.

Гость||

Гость писал(a):

помню кто то обещал 100 автобусов,а обещание не выполнил
а что там с теплыми остановками и белыми речными трамвайчиками?

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Имя: Гость
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