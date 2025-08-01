Жителей Пензенской области ждут дождливые выходные

01.08.2025 | 17:16

В предстоящие выходные погода в Пензенской области изменится, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Регион окажется под влиянием атмосферных фронтов. Ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности, временами с грозами и порывистым ветром», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

При этом температурный режим, по ее словам, останется повышенным - в дневное время ртутные столбики поднимутся до +32 градусов.

Почти вся рабочая неделя, напротив, была сухой, так как долгое время сохранялось господство антициклона.

В прошлые выходные на улице было солнечно и жарко - температурный режим превышал обычные значения на 1-2 градуса.