Атака БПЛА: в Сети появились фейки о сборе средств для пострадавших

01.08.2025 | 18:06

Сообщения о сборе средств для семей сотрудников пензенского предприятия, якобы пострадавших или погибших в результате атаки БПЛА 31 июля, являются фейком. Об этом заявили представители холдинга, в который входит это предприятие.

В Сети стали множиться посты с призывом перечислять средства «на лечение, реабилитацию, а также поддержку детей и близких тех, кто понес невосполнимую утрату».

«Указанная информация не соответствует действительности, ее распространяет вражеская сторона!» - отметили в холдинге, подчеркнув, что никто из людей не пострадал.

Атака была совершена ранним утром 31-го числа. Взорвалось 9 беспилотных летательных аппаратов. Оказался поврежден фасад одного из цехов, загорелось складское помещение, рассказал губернатор Олег Мельниченко.

«Площадь горения составила 100 кв. м. Для ликвидации пожара привлекалось 13 единиц спецтехники и 48 человек личного состава МЧС. К 10:40 открытое горение было ликвидировано. Жертв и пострадавших нет», - отчитался глава региона.

В связи с произошедшим впервые в Пензе объявлялся режим «Воздушная опасность». Принимались меры для защиты населения - к примеру, приостанавливалась работа общественного транспорта.