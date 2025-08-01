В Пензе почти на 2 недели перекроют улицу Маршала Крылова

01.08.2025 | 18:59

С 8:00 субботы, 2 августа, в Пензе полностью перекроют дорогу на улице Маршала Крылова - напротив центра гигиены и эпидемиологии.

Причина - ремонт теплотрассы ресурсоснабжающей организацией.

Проехать по дороге с интенсивным движением нельзя будет почти 2 недели - до 00:00 13 августа, предупредили в администрации города.

Автомобилистам следует учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Осенью 2023 года раскапывался участок той же улицы неподалеку - вблизи пересечения с Чкалова. И без того неширокая дорога здесь сузилась наполовину, что около месяца доставляло неудобства водителям.