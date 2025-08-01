2 августа в Пензенской области будет жарко

В субботу, 2 августа, в Пензенской области будет переменная облачность и кратковременный дождь в большинстве районов. Местами ожидается гроза, сообщает Приволжское УГМС.
Ветер подует с юго-востока со скоростью 9-14 м/с.
В ночь на субботу термометры покажут +14...+19 градусов, прогнозируются кратковременный дождь и гроза местами.
Днем воздух прогреется до +27...+32, из-за чего объявлен желтый уровень погодной опасности.
В ночь на воскресенье снова будет +14...+19 градусов и кратковременный дождь в некоторых районах. Возможна гроза.
В народном календаре 2 августа - Ильин день. На Руси подмечали: до полудня на Илью - лето, а после - осень. Предки верили, что если в этот день сухо, то так продолжится еще 6 недель, и наоборот.
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