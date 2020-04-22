Общество

В Пензе ИП оштрафуют за нарушение режима самоизоляции

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Объекты потребительского рынка в Пензе продолжают работу вопреки запрету, наложенному в связи с введением режима повышенной готовности. Очередной рейд, во время которого были выявлены нарушители, прошел в Ленинском районе.

«Обследовано 15 предприятий, из которых шесть осуществляли деятельность. С руководителями организаций и работниками проведены профилактические беседы о недопустимости нарушения требований законодательства в части соблюдения режима самоизоляции», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, необходимые документы, предусмотренные постановлением губернатора, а также вывеска и ценники отсутствовали у индивидуального предпринимателя, работающего в ТЦ «Суворовский». В связи с этим сотрудник полиции составил протокол об административных нарушениях.

«В остальных предприятиях ответственные лица предупредили персонал об ответственности, предусмотренной законодательством», - уточнили представители мэрии.

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - от 1 000 до 30 тыс. руб., на должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 тыс. до 50 тыс., на юрлиц - от 100 тыс. до 300 тыс.

«Подобные рейды запланировано выполнять на постоянной основе до отмены режима повышенной готовности», - подчеркнули в мэрии.

Ранее сообщалось, что в нарушении режима повышенной готовности уличили сотрудников четырех предприятий: точки продажи шаурмы, автомойки и двух сервисов шиномонтажа.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Эй царёк, объявляй ЧП и штрафуй сколько влезет, а то хочешь конфетку съесть, и на хуй не сесть

Гость||

Ну наконец проверки пошли,сегодня рейтинг ЯНДЕКСА уже чуть выше был.

Гость||

Чем меньше будут работать тем быстрее я на работу выйду,а так с этими нарушителями я до нового года сидеть буду.

Гость||

А что мойки самообслуживания не закроют ???? Кто там и чем обрабатывает?

Гость||

Да хуй там плавал. Я с прилегающей территории 6ой городской на ул.Стасовой 5 минут выехать не мог: то пробка не пропускает, то прут во все стороны. Куда все едут? Холопью наш сцарь велели по хатам и носа не казать!

Гость||

Наймите юриста и пошлите эту антиконституционную шоблу лесом.

Гость||

Мойки бардюзерцев доит

Гость||

В ютубе находите юриста, который судей вертел с этим режимом. Сейчас много юристов способных за штрафы наказать самих тех, кто за ними гоняется. Дешевле нах послать, чем жуликов кормить.

Имя: Гость
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