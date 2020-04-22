В Пензе ИП оштрафуют за нарушение режима самоизоляции

22.04.2020 | 20:02

Объекты потребительского рынка в Пензе продолжают работу вопреки запрету, наложенному в связи с введением режима повышенной готовности. Очередной рейд, во время которого были выявлены нарушители, прошел в Ленинском районе.

«Обследовано 15 предприятий, из которых шесть осуществляли деятельность. С руководителями организаций и работниками проведены профилактические беседы о недопустимости нарушения требований законодательства в части соблюдения режима самоизоляции», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, необходимые документы, предусмотренные постановлением губернатора, а также вывеска и ценники отсутствовали у индивидуального предпринимателя, работающего в ТЦ «Суворовский». В связи с этим сотрудник полиции составил протокол об административных нарушениях.

«В остальных предприятиях ответственные лица предупредили персонал об ответственности, предусмотренной законодательством», - уточнили представители мэрии.

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - от 1 000 до 30 тыс. руб., на должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 тыс. до 50 тыс., на юрлиц - от 100 тыс. до 300 тыс.

«Подобные рейды запланировано выполнять на постоянной основе до отмены режима повышенной готовности», - подчеркнули в мэрии.

Ранее сообщалось, что в нарушении режима повышенной готовности уличили сотрудников четырех предприятий: точки продажи шаурмы, автомойки и двух сервисов шиномонтажа.