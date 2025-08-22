В Пензе иноагента оштрафовали на 300000 рублей из-за отчетности

В Пензе благотворительный фонд, признанный иноагентом, не смог добиться замены крупного штрафа предупреждением. Об этом рассказали в Ленинском районном суде.
Некоммерческую организацию привлекли к административной ответственности за нарушение сроков предоставления отчета о своей деятельности в Минюст России.
Областное управление составило соответствующий протокол, оштрафовав фонд на 300 000 рублей.
Посчитав решение слишком суровым, а правонарушение малозначительным, представители юридического лица обратились в суд с ходатайством об изменении наказания на предупреждение.
Суд всесторонне изучил все обстоятельства дела, учел признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие отягчающих обстоятельств, но не нашел оснований для отмены протокола.
