Губернатор в прямом эфире ответит на вопросы предпринимателей

22.04.2020 | 14:10

В четверг, 23 апреля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проведет прямую линию с представителями бизнеса. Она начнется в 10:00 на его странице в соцсети Instagram.

«Сейчас предприниматели задают мне много вопросов и в социальных сетях, и через сайт, и лично. Ситуация в экономике непростая, поэтому на федеральном и региональном уровнях приняты ряд решений по поддержке малого и среднего бизнеса. Но тем не менее вопросы остаются», - считает глава региона.

«Предприниматели, обратившиеся к губернатору ранее, смогут озвучить свои вопросы по Skype. Обращения будут приниматься также до и в ходе прямого эфира», - пояснили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Ранее сообщалось, что одним из видов помощи предпринимателям, пострадавшим в условиях самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса, будет оказана помощь. Список таких видов предпринимательской деятельности можно прочитать здесь.