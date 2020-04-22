Общество

Губернатор в прямом эфире ответит на вопросы предпринимателей

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В четверг, 23 апреля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проведет прямую линию с представителями бизнеса. Она начнется в 10:00 на его странице в соцсети Instagram.

«Сейчас предприниматели задают мне много вопросов и в социальных сетях, и через сайт, и лично. Ситуация в экономике непростая, поэтому на федеральном и региональном уровнях приняты ряд решений по поддержке малого и среднего бизнеса. Но тем не менее вопросы остаются», - считает глава региона.

«Предприниматели, обратившиеся к губернатору ранее, смогут озвучить свои вопросы по Skype. Обращения будут приниматься также до и в ходе прямого эфира», - пояснили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Ранее сообщалось, что одним из видов помощи предпринимателям, пострадавшим в условиях самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса, будет оказана помощь. Список таких видов предпринимательской деятельности можно прочитать здесь.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

"Ранее сообщалось, что одним из видов помощи предпринимателям, пострадавшим в условиях самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса, будет оказана помощь."

Журналистов по объявлению набрали? Из числа проваливших егэ?

Гость||

Говорящая голова.

Гость||

Иван Александрович, а крышу в этом году Вы уже мыли?

Гость||

Бла-бла-бла... никакого бордюрного завода у меня нету.

Гость||

Гость писал(a):

Иван Александрович, а крышу в этом году Вы уже мыли?
Забор точно мыл.

Гость||

Гость писал(a):

Забор точно мыл.
красил?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ситуация в экономике непростая,
типа денег нет ну а вы держитесь

Гость||

Зачем ответы ? Да ещё в прямом эфире? Тут надо выезжать на площадь с камазом денег и раздавать комерсам - кормильцам.

Гость||

а части населения которую губер попросил по самоизолироваться за свой счет тоже кушать хотят а еще радости коммунальные стали приходить.

Гость||

Гость писал(a):

радости коммунальные стали приходить.
Сейчас нужно прекратить оплачивать всё !!! Всё кроме еды !!!

Гость||

Гость писал(a):

Всё кроме еды !!!
А её нужно постараться максимально посадить сейчас в ближайшее время! Неровён час воровская власть страну доведёт до голода. Особенно зимой! Сейчас остатки денег иностранные сети высосут и всё ...карачун.

Гость||

Сейчас максимально нужно обзаводиться теплицами, дачами и до полного их засаживать ! И полностью отстранять себя от любых выплат, чего либо !

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В четверг, 23 апреля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проведет прямую линию с представителями бизнеса. Она начнется в 10:00 на его странице в соцсети Instagram.
Да,да ,"верим" ,про честные вопросы подставных и близких к "телу" предпринимателей,а настоящие ,честные вопросы либо удалят,либо не будут заданы.И вообще почему в иностранной соц.сети Инстаграмм ,со штаб-квартирой в Калифорнии,а допустим не в нашей ВК ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проведет прямую линию с представителями бизнеса.
Закон чиновникам не писан,

Ещё чиновник любит лесть.

Во всём он прав, без компромиссов,

В нём компромиссна только честь.

Искал чиновник оправдания:

Зачем край отчий разорил...

Мечтал, чтоб призрак наказания,

Его ночами не будил.

Чиновник - Бог для гражданина,

А взятка - жертва на алтарь.

Лукавства мёд и лжи трясина -

Его рабочий инвентарь.

Гость||

Для тебя народ твой — быдло,

Или просто — скот тупой.

Всё тебе уже обрыдло,

Рот кривишь в презрение свой.

В твою пасть не лезет больше,

Но привычку не пропьёшь…

Хочешь сладко жить подольше,

Гнёздышко из баксов вьёшь.

Для тебя ведь нет предела,

Твой карман, давно без дна.

Не начнёшь без взятки дело,

Есть всему твоя цена.

Но наступит, верю, время

Превратится рай твой в ад.

Кнут народ возьмёт, и племя

Ваше, будет лечить зад!

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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