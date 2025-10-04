Повышение НДС: цены на товары и услуги будут расти

04.10.2025 | 09:32

Специалисты Центробанка, отвечая на вопросы россиян, рассказали, что будет с ценами на товары и услуги после предлагаемого Минфином повышения НДС до 22% с 2026 года.

По их мнению, краткосрочно цены отреагируют разовым ростом, как это было в 2019 году после повышения НДС с 18 до 20%.

Эксперты также подтвердили, что снижение порога освобождения бизнеса от НДС с 60 млн до 10 млн дополнительно повлияет на увеличение цен.

«Заметим, что важно учитывать терминологию: в лексиконе экономистов «краткосрочные» означает «длящиеся несколько месяцев», - добавили специалисты Центробанка.

Ранее Минфин России предложил повысить стандартную ставку НДС с 20% до 22% и сократить с 60 млн до 10 млн рублей предельный размер дохода для упрощенной системы налогообложения (при его превышении у компаний возникает обязанность платить НДС). Эти меры уже в 2026 году затронут множество субъектов малого и среднего предпринимательства.

Представители бизнеса отмечают, что, получив дополнительные расходы, либо переложат их на клиентов, либо будут вынуждены закрыться из-за утраты рентабельности.