09.10.2025 | 21:39

В Малосердобинском районе отремонтируют еще один мост через реку Сердобу. Он расположен на 7-м километре дороги, связывающей села Марьевка и Новое Демкино с трассой Нижний Новгород - Саратов.

Сейчас подходит к концу открытый конкурс по поиску подрядчика. Начальная (максимальная) цена, за которую предлагается выполнить работы, - 28 млн 463 тыс. 710 рублей 14 копеек.

Предстоит провести ремонт опор и пролетных строений, обновить мостовое полотно, обустроить лестничные сходы, отстойники и сопряжения с насыпью.

Контракт с подрядчиком заключат сразу после торгов, он будет действовать до конца 2026 года.

В 2025-м в Малой Сердобе ремонтируется мост протяженностью 80 метров на 41-м километре дороги регионального значения Колышлей - Малая Сердоба - Саполга. Работы начались в апреле и должны завершиться до декабря.