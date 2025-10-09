10 октября в Пензенской области местами пройдет небольшой дождь

09.10.2025 | 22:00

В пятницу, 10 октября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на пятницу столбики термометров покажут +5...+10 градусов. Днем воздух разогреется до +11...+16.

В ночь на субботу прогнозируется +3...+8, ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

В народном календаре 10 октября - Савватий Пчельник. На Руси подмечали: сухая погода в этот день сулит позднее наступление зимы.