Затянувшимся ремонтом пачелмской школы заинтересовалась прокуратура

09.10.2025 | 19:00

Не завершенным в срок ремонтом школы № 1 в рабочем поселке Пачелма заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства об образовании.

Согласно условиям контрактов, которые школа заключила с коммерческими организациями, ремонт здания должны были закончить до 25 августа, а системы отопления - до 15 сентября.

«В нарушение закона подрядчиками работы своевременно выполнены не были, при этом заказчиком надлежащий контроль за ходом и сроком работ не осуществлялся», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Прокуратура внесла представление директору школы и руководителям коммерческих организаций. Также образовательное учреждение направило подрядчикам претензии о выплате штрафа и неустойки.

Надзорный орган контролирует ход работ и надлежащую организацию учебного процесса.

Ранее на проблему с обновлением пачелмской школы пожаловалась на странице губернатора во «ВКонтакте» местная жительница.

«Разрешите поинтересоваться, когда, в конце концов, будет закончен ремонт в пачелмской школе № 1? Сначала обещали к началу учебного года, потом сказали, мол, подождать недели 2-3, и вот уже октябрь, а конца-края ремонту не видно. Можно как-то конкретно обозначить временные рамки, назвать дату?

Вся эта ситуация дико напрягает и учеников, и учителей, вынужденных ютиться в другой школе во вторую смену. А еще есть сельские ребятишки, которые приезжают домой теперь в 5-6 часов вечера, а на улице с каждым днем все темнее становится. Плюс страдает сам процесс обучения. Очень хочется вернуться в родную школу», - написала женщина.

Представитель районной администрации в ответе заверил ее: прикладываются все усилия, «чтобы ускорить процесс и обеспечить скорейшее возвращение учеников в родные стены». Новый срок окончания ремонта – не позднее 20 октября этого года.