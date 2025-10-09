Сетевое издание|18+|Четверг|9 окт 2025|21:45
Чиновники объяснили отсутствие пандусов к Тропе здоровья

В Управлении культуры г. Пензы подробно разъяснили, почему нет пандусов, ведущих на обновленную Тропу здоровья.

Представитель ведомства, отвечая на комментарии в телеграм-канале PenzaInform, сообщил: зеленая зона была благоустроена в 1981 году и из-за ее рельефа изначально не предусматривался спуск для маломобильных групп населения с территории парка.

«Входы на Тропу здоровья со стороны улицы Саратовской и улицы Красной не имеют препятствий для передвижения маломобильных групп населения», - отметил специалист.

Капитальный ремонт в зеленой зоне проводился в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Устройство пандусов ею не предусмотрено, работы были организованы в рамках существующего объекта.

«Тропа здоровья не предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов на креслах-колясках, инвалидов по зрению и других категорий маломобильных групп населения в связи с тем, что в отдельных местах пешеходной дорожки продольный уклон превышает 50%, поперечный уклон - более 10%», - добавил специалист.

В то же время другой объект парка Белинского - Олимпийская аллея - имеет ровный рельеф и оборудован общественным туалетом с кабиной для инвалидов.

