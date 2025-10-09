Сетевое издание|18+|Четверг|9 окт 2025|15:40
Общество

Эксперт Билайна назвал 8 способов улучшить работу Wi-Fi дома

Скорость работы домашнего интернета может зависеть от многих факторов. Чтобы свободно подключаться к видеозвонкам, заниматься с репетитором дистанционно, играть онлайн или смотреть сериал без загрузки, важно иметь качественное покрытие. Руководитель службы по абонентскому оборудованию Билайна Андрей Полухин напомнил, как можно усилить сигнал домашнего Wi-Fi.

1. Простой шаг, с которого стоит начать, - проверить, к какой сети Wi-Fi подключены устройства в доме: если к сети 2,4 ГГц при доступной сети 5 ГГц, необходимо перенастроить оборудование.

2. Роутер нужно расположить в центре квартиры на высоте 1-1,5 м. Оптимальное решение - поставить устройство вдали от стен, металлических перегородок, зеркал и электронной техники, чтобы сигнал распространялся равномерно.

3. Перезагрузка роутера также может повысить качество работы Wi-Fi. В этот момент роутер сканирует радиоэфир и автоматически выбирает наиболее свободные каналы.

4. Следует отключать планшеты, смартфоны и другие устройства, которые не используются в данный момент, чтобы снизить нагрузку на сеть и улучшить стабильность соединения.

5. Нужно закрывать лишние вкладки в браузере. Даже в неактивном состоянии они потребляют оперативную память и отправляют запросы на серверы. На скорость интернета может влиять и кэш.

6. Производители сетевого оборудования регулярно выпускают обновления, которые исправляют ошибки и повышают эффективность работы устройства. Фирменные роутеры Билайна получают новые прошивки автоматически. На других устройствах важно периодически обновлять прошивку маршрутизатора на персональном компьютере.

7. Расширить зону покрытия помогают дополнительные устройства, например Wi-Fi-усилители (репитеры, ретрансляторы). Они улавливают сигнал от роутера и передают его в зону с нестабильным соединением. Но одним из лучших решений станет установка комплекта MESH - единой Wi-Fi-сети из нескольких точек доступа, которая обеспечивает бесшовное и стабильное покрытие интернетом дома.

8. Любая техника со временем устаревает. Когда придет время обновлять роутер, лучше выбирать модели с поддержкой 5 и 6 ГГц, портами для подключения к внутренней и внешней сетям, со стандартом Gigabit Ethernet для высокой скорости передачи данных и мощным процессором.

Билайн предлагает клиентам роутеры стандарта Wi-Fi 6, которые экономят заряд подключенных устройств и обеспечивают высокую скорость передачи данных за счет частотного разделения канала и маркировки пакетных данных.

Подключить домашний интернет Билайна можно в любое удобное время, оставив заявку на сайте. А действующим клиентам доступна бесплатная услуга «Переезд» *, чтобы «перенести» домашний интернет на другой адрес.

* Территории и подробности на beeline.ru.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. ОГРН 1027700166636.

Источник — фото freepik.com
