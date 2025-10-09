В выписку ЕГРН теперь вносят «пожизненных жильцов»

09.10.2025 | 20:48

В выписку из Единого государственного реестра недвижимости теперь вносят сведения о лицах, имеющих право пожизненного проживания в помещении.

Цель нововведения - обезопасить граждан от мошеннических схем и непредвиденных правовых последствий при совершении сделок, цитирует NEWS.ru депутата Госдумы Никиту Чаплина.

«Ранее подобные случаи часто приводили к оспариванию сделок, аннулированию регистраций права собственности и сложным судебным разбирательствам», - рассказал он.

По словам депутата, право пожизненного проживания обычно имеют лица, отказавшиеся от участия в приватизации в пользу других членов семьи, бывшие супруги собственника, сохранившие право пользования жильем после развода, а также те, чье право подтверждено судебным решением или закреплено в ордере на жилье.

Для сделок с такими объектами недвижимости необходимо нотариально удостоверенное согласие всех пожизненных жильцов.