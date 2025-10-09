Сетевое издание|18+|Четверг|9 окт 2025|17:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

Общество

В сквере «Кукушка» начали менять плитку

Печать
Telegram

В Пензе приступили к замене плитки в сквере «Кукушка». Об этом в четверг, 9 октября, на своих страницах в соцсетях сообщил глава города Олег Денисов.

В сквере «Кукушка» начали менять плитку

Подрядчику предстоит разобрать старую брусчатку (1 244 кв. м), снять до 20 см грунта, уложить подстилающий и выравнивающий слои из песка и щебня, новую бетонную плитку-«кирпичик», заменить бордюры и подготовить почву под газон.

Работы планируют закончить до ноября. На них потратят 4 млн 421 тыс. 16 рублей.

Плитка в сквере давно разбита и нуждается в замене. О запланированном ремонте стало известно в сентябре этого года.

Пензенцы, узнав о нем, высказали мнение, что в зеленой зоне нужно кроме покрытия обновить скамейки, бордюры, лампы, прилегающие тропинки, клумбы и лестницы. Однако таких намерений у города нет - поменяют только плитку.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото со страницы Олега Денисова во «ВКонтакте»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети