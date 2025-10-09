В сквере «Кукушка» начали менять плитку

09.10.2025 | 16:25

В Пензе приступили к замене плитки в сквере «Кукушка». Об этом в четверг, 9 октября, на своих страницах в соцсетях сообщил глава города Олег Денисов.

Подрядчику предстоит разобрать старую брусчатку (1 244 кв. м), снять до 20 см грунта, уложить подстилающий и выравнивающий слои из песка и щебня, новую бетонную плитку-«кирпичик», заменить бордюры и подготовить почву под газон.

Работы планируют закончить до ноября. На них потратят 4 млн 421 тыс. 16 рублей.

Плитка в сквере давно разбита и нуждается в замене. О запланированном ремонте стало известно в сентябре этого года.

Пензенцы, узнав о нем, высказали мнение, что в зеленой зоне нужно кроме покрытия обновить скамейки, бордюры, лампы, прилегающие тропинки, клумбы и лестницы. Однако таких намерений у города нет - поменяют только плитку.