Общество

Назван срок установки камер в сквере «Семейный»

Сквер «Семейный», которые активно благоустраивают, необходимо защитить от вандалов. Такое мнение высказали пензенцы в комментариях в телеграм-канале главы города.

«В микрорайоне наконец-то появилась цивилизованная, современная зона для семейного отдыха. А сколько мусора оттуда было вывезено, это же ужас просто! И сквер нуждается в видеонаблюдении, чтобы исключить вандализм», - написал житель Пензы.

Оказалось, такие намерения есть. «Установка системы видеонаблюдения в парке «Семейный» планируется в 2026 году», - сообщил представитель областного правительства.

Благоустройство «Семейного» проводится на средства регионального бюджета, оно стартовало 25 июля. На этот год был намечен первый этап, на 2026-й - второй. Фотоленту из обновленного сквера можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что в сквере идет установка детских игровых элементов: горок, качелей, качалок. В будущем в «Семейном» смонтируют мобильный общественный туалет.

