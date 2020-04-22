Для пострадавших от самоизоляции мастеров снизят стоимость патента

22.04.2020 | 09:18

В Пензенской области планируется снизить налоговую нагрузку на предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения и занятых в наиболее пострадавших отраслях экономики. Для них стоимость патента будет уменьшена.

Соответствующий законопроект находится на стадии согласования. Его рассмотрят депутаты регионального Заксобра на ближайшей сессии, которая состоится 29 апреля.

Проект закона предусматривает уменьшение в два раза размера потенциально возможного к получению годового дохода.

К пострадавшим видам предпринимательской деятельности отнесены:

- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;

- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;

- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий;

- ремонт мебели;

- изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;

- химическая чистка, крашение и услуги прачечных;

- парикмахерские и косметические услуги;

- услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;

- проведение занятий по физической культуре и спорту;

- услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;

- экскурсионные услуги;

- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;

- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;

- услуги поваров по изготовлению блюд на дому;

- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом.

«Предусмотренная мера поддержки позволит снизить влияние негативных факторов на развитие малого и среднего бизнеса региона в условиях ухудшения экономической ситуации в целом по стране», - отметили в пресс-службе правительства Пензенской области.