Кассетная бомба: пензенцу помогли сохранить ногу после ранения

06.05.2024 | 12:35

Пензенские врачи провели редкую операцию участнику специальной военной операции с позывным Енот, который едва не потерял правую ногу.

Молодой человек служит по контракту. По его словам, группу, в которой он находился, накрыла кассетная бомба. Из четверых бойцов один погиб на месте, троих, включая пензенца, ранило. Он смог отбежать и накрыться спальником, чтобы на него не среагировали дроны, в то время нога уже не разгибалась.

Только через два дня до пострадавших удалось добраться эвакуационной бригаде, и пензенца доставили в военный госпиталь. Мужчину пролечили, а после ему предоставили отпуск. Боль в ноге не проходила, поэтому он обратился в областную больницу.

«После проведенного комплексного дообследования мы обнаружили сквозное ранение артерии, что в самом ближайшем будущем грозило бы ампутацией ноги. Пульсирующая аневризма, сдавливающая нервы, не давала возможности сгибаться и разгибаться ноге», - рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии областной больницы им. Н. Н. Бурденко Денис Михайлов.

Пензенцу удалили ложную аневризму и провели протезирование поверхностной бедренной артерии.

«Пациент был выписан с положительной динамикой и на дальнейшую реабилитацию ушел на своих ногах. После полного восстановления боец с позывным Енот планирует вернуться в ряды добровольцев, служащих по контракту», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.