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Общество

В Пензе врачи диагностировали у пациентки редкое заболевание

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Врачи областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко определили у пожилой пензячки редкое заболевание. Поставить диагноз помогла магнитно-резонансная томография (МРТ).

Пациентка поступила с жалобами на слабость в конечностях, преимущественно в бедрах и плечах. По ее словам, эти симптомы появились после простуды, перенесенной 3 месяца назад. Женщине провели много различных обследований в других лечебных учреждениях, но патологию не выявили.

Подобное состояние может быть следствием широкого спектра заболеваний, связанных с повреждением как мышечной ткани, так и нервной системы. Именно поэтому пензячка долгое время получала консультации специалистов, сдавала анализы и проходила всевозможные исследования без должного эффекта.

В Пензе врачи диагностировали у пациентки редкое заболевание

Врач-ревматолог областной больницы заподозрил аутоиммунное заболевание - идиопатический полимиозит (системное воспалительное поражение мышечной ткани с развитием болевого синдрома, прогрессирующей слабости и атрофии пораженных мышц).

В Пензе врачи диагностировали у пациентки редкое заболевание

После МРТ проксимальных мышц конечностей обнаружились признаки отека мышечной ткани, что помогло подтвердить предполагаемый диагноз.

«В литературе описаны случаи постановки диагноза «полимиозит» по данным МРТ даже до появления клинических признаков болезни», - сообщили в ПОКБ имени Н. Н. Бурденко.

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Источник — фото № 2, 3 ПОКБ им. Н. Н. Бурденко
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