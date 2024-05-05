В Пензе начали применять новый метод диагностики болезней сердца

05.05.2024 | 13:06

В Пензе в клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина внедрили новый метод исследования сердца. Он называется стресс-эхокардиография.

Это одна из разновидностей нагрузочных проб. В исследовании используется ЭКГ и эхокардиография, показатели собираются тогда, когда пациент находится в покое, и на пике его физической нагрузки.

«Метод преимущественно направлен на раннюю диагностику ишемической болезни сердца и выявление скрытых нарушений кровообращения в коронарных артериях», - пояснили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Чтобы внедрить этот метод в практику больницы, доктор кардиореанимации Алена Курганова прошла обучение в одном из ведущих лечебных учреждений России, Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова.

Пока стресс-эхокардиографию проводят пациентам медучреждения, которые находятся на стационарном лечении. Метод рекомендуют лечащие врачи, наблюдающие за людьми с ишемической болезнью сердца.

«В течение 2024 года планируется обучение еще одного сотрудника больницы им. Г. А. Захарьина, так как востребованность в этом методе исследования велика», - добавили в минздраве.