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Общество

Иван Белозерцев о самоизоляции: Граждане расслабились

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил обеспокоенность тем, что пензенцы начали выходить из изоляции.

Соответствующее заявление он сделал после слов замминистра здравоохранения региона Оксаны Чижовой о том, что в последние три дня работа медицинских служб шла в спокойном режиме.

«Проблема с распространением коронавирусной инфекции не ушла, она остается, она очень серьезная. Радует, что стало меньше людей поступать с ОРВИ и пневмонией. Это стало возможным в режиме самоизоляции. Что меня очень тревожит: что начиная с четверга прошлой недели пошло расслабление некоторых граждан, которые стали понемногу выходить на улицу. Это неправильно!» - подчеркнул глава региона.

Он призвал всех жителей Пензенской области отнестись к предпринимаемым мерам со всей серьезностью.

«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Нужно максимально сохранять режим изоляции. Те, кто не делал этого, относился к вопросу халатно и считал, что это его не коснется, сегодня лежат в КИМе с заражением коронавирусной инфекцией», - отметил Белозерцев.

Он привел в пример Москву и Московскую область, где из-за подъема заболеваемости введена пропускная система.

«Мы не должны расслабляться. У нас за последние две недели немало завозных случаев. Убедительно прошу вас без острейшей необходимости не посещать Москву и другие регионы, не приглашать никого к себе. Давайте потерпим! Придет время, когда ситуация нормализуется, тогда жизнь вернется в нормальное русло», - резюмировал Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

САМОизоляция.

Нет никаких обязанностей сидеть дома, пока не ввели режим ЧП.

penzainform.ru писал(a):

Мы не должны расслабляться. У нас за последние две недели немало завозных случаев
отмени людям кредиты, коммуналку, ипотеку, приводи к домам бесплатно воду и еду - и будем сидить дома.

А пока "с сохранением зарплаты" - идите лесом!

Гость||

а чем режим ЧП спасет простого человека?

кто то- рассчитывает, что за это ему денег дадут ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев выразил обеспокоенность тем, что пензенцы начали выходить из изоляции.
за свой счет сидеть в самоизоляции? А за чей счет жрать коммуналку платить? Все ли в порядке у губера?

Гость||

дАВНО ВСЕ РАБОТАЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ РАБОТАЕТ ПО ДВУМ ЗАРПЛАТАМ ОФИЦИАЛЬНАЯ 11280 Р И ЧЕРНАЯ В КОНВЕРТЕ ЛИБО НА ДРУГУЮ КАРТУ А СОХРАНЕНИЕ ТОЛЬКО 11280 Р, ТОВ. БЕЛОЗЕРЦЕВ ВНИМАНИЕ ВОПРОС:КАК ЖИТЬ ЛЮДЯМ НА 11280 ДАЖЕ ЕСЛИ В СЕМЬЕ ДВОЕ ВЗРОСЛЫХ И ОДИН РЕБЕНОК= 22560 Р В МЕСЯЦ МИНУС 6000 Р НА КОМУНАЛКУ=16560РУБ КАК НА 3-Х ЧЕЛОВЕК?

Гость||

Гость писал(a):

за это ему денег дадут ?
При ЧС никакие деньги бесполезны.

Гость||

Кого друзьями называешь,а? Хоть слово друг значение знаешь? Нашел друзей,ты мне не друг понял? Сначала написьмомне ответь,прошло уже 2,5 месяца,дружок.

Гость||

Гость писал(a):

дАВНО ВСЕ РАБОТАЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ РАБОТАЕТ ПО ДВУМ ЗАРПЛАТАМ ОФИЦИАЛЬНАЯ 11280 Р И ЧЕРНАЯ В КОНВЕРТЕ ЛИБО НА ДРУГУЮ КАРТУ
Ну сами и дураки, распишитесь и получите теперь.

Гость||

Гость писал(a):

САМОизоляция.

Нет никаких обязанностей сидеть дома, пока не ввели режим ЧП.

penzainform.ru писал(a):

Мы не должны расслабляться. У нас за последние две недели немало завозных случаев
отмени людям кредиты, коммуналку, ипотеку, приводи к домам бесплатно воду и еду - и будем сидить дома.

А пока "с сохранением зарплаты" - идите лесом!

ну значит будем до сентября сидеть. вообще твою ипотечную квартиру тогда банк заберет.

Гость||

А почему молчит прокурор области по вопросу самоизоляции части населения за их же счет?

Гость||

Гость писал(a):

САМОизоляция.

Нет никаких обязанностей сидеть дома, пока не ввели режим ЧП.

penzainform.ru писал(a):

Мы не должны расслабляться. У нас за последние две недели немало завозных случаев
отмени людям кредиты, коммуналку, ипотеку, приводи к домам бесплатно воду и еду - и будем сидить дома.

А пока "с сохранением зарплаты" - идите лесом!

воще из дома даже на дачу не выйти. думай о чем мечтаешь.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Иван Белозерцев выразил обеспокоенность тем, что пензенцы начали выходить из изоляции.
за свой счет сидеть в самоизоляции? А за чей счет жрать коммуналку платить? Все ли в порядке у губера?

за свой.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев выразил обеспокоенность тем, что пензенцы начали выходить из изоляции.
А часть населения выражает обеспокоенность так сидит за свой счет и бабло закончилось а в переди надо что то жрать и коммуналку платить.

Гость||

Гость писал(a):

А почему молчит прокурор области по вопросу самоизоляции части населения за их же счет?
а почему ты прокуроа не вспоминаешь, получая зп в конверте ? не 11 тыс?

Гость||

Гость писал(a):

он уже задолбал умничать.бездарь.
пусть самоизолируется. Чемодна. Вокзал. Бараново!

Гость||

Гость писал(a):

а почему ты прокуроа не вспоминаешь, получая зп в конверте ? не 11 тыс?
в каком конверте болезненный.

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Имя: Гость
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