Иван Белозерцев о самоизоляции: Граждане расслабились

13.04.2020 | 09:29

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил обеспокоенность тем, что пензенцы начали выходить из изоляции.

Соответствующее заявление он сделал после слов замминистра здравоохранения региона Оксаны Чижовой о том, что в последние три дня работа медицинских служб шла в спокойном режиме.

«Проблема с распространением коронавирусной инфекции не ушла, она остается, она очень серьезная. Радует, что стало меньше людей поступать с ОРВИ и пневмонией. Это стало возможным в режиме самоизоляции. Что меня очень тревожит: что начиная с четверга прошлой недели пошло расслабление некоторых граждан, которые стали понемногу выходить на улицу. Это неправильно!» - подчеркнул глава региона.

Он призвал всех жителей Пензенской области отнестись к предпринимаемым мерам со всей серьезностью.

«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Нужно максимально сохранять режим изоляции. Те, кто не делал этого, относился к вопросу халатно и считал, что это его не коснется, сегодня лежат в КИМе с заражением коронавирусной инфекцией», - отметил Белозерцев.

Он привел в пример Москву и Московскую область, где из-за подъема заболеваемости введена пропускная система.

«Мы не должны расслабляться. У нас за последние две недели немало завозных случаев. Убедительно прошу вас без острейшей необходимости не посещать Москву и другие регионы, не приглашать никого к себе. Давайте потерпим! Придет время, когда ситуация нормализуется, тогда жизнь вернется в нормальное русло», - резюмировал Иван Белозерцев.