В Пензе отказались от проведения салюта в День Победы

02.05.2024 | 11:54

20-минутного салюта, запланированного на 9 мая, не будет. Об этом в четверг, 2-го числа, заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Представители ветеранских и общественных организаций («Союз ветеранов Афганистана», «Солдатская мать», «Боевое братство») вместе с близкими участников СВО обратились ко мне с просьбой не проводить в этом году праздничные салюты. Выделенные на них средства предлагается направить на поддержку наших бойцов в зоне спецоперации. Считаю это справедливым, принято решение отменить в День Победы проведение салютов и фейерверков», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

23 апреля губернатор анонсировал салют в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он уточнял, что увидеть пиротехническое шоу можно будет на набережной Суры, у «Ростка». Там же горожанам планировали показать лазерное шоу. В парке 40-летия Победы в микрорайоне Арбеково 9 мая должен был состояться праздничный фейерверк.

В прошлом году 20-минутный салют на 9 Мая обошелся в 1 млн 200 тысяч рублей. Он проводился со смотровой площадки на Западной Поляне для тех, кто собрался на Юбилейной площади.

Над головами пензенцев прогремело 680 залпов. Высота разрывов пиротехнических изделий достигала 220 метров. Шоу синхронизировали с музыкальным сопровождением, зрители в целом остались довольны.