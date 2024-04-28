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Происшествия

Пензенская бригада скорой спасла жизнь 8-летнего мальчика

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В воскресенье, 28 апреля, отмечается День работника скорой медицинской помощи. Зампред правительства Пензенской области - министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев поделился статистическими данными, касающимися работы этой службы.

В 2023 году поступило почти 350 000 вызовов, скорую помощь оказали почти 331 000 человек, медики провели более 37 000 эвакуаций, написал он в своем телеграм-канале.

По данным министерства здравоохранения региона, на сегодняшний день в области действуют 15 подстанций скорой медицинской помощи, расположенных на территории районных больниц. В регионе насчитывается более 2 400 медиков, работающих в скорой.

Также в минздраве поделились историями из практики бригад скорой помощи в Пензе.

Так, на станцию поступил вызов о ДТП на трассе со множеством машин и пострадавших. Водитель большегруза пошел на обгон, автомобиль перевернулся и зацепил несколько машин. Почти все они слетели в кювет, а одно из авто, УАЗ, загорелось.

На вызов отправились сразу несколько бригад скорой, а также реанимационная бригада № 99. В аварию попали 6 человек, 4 из них получили небольшие повреждения, ушибы.

«С водителем большегруза ехал 8-летний мальчик. Ребенок находился в тяжелейшем состоянии. С помощью сотрудников МЧС он был доставлен в автомобиль реанимационной бригады, где сотрудниками под руководством анестезиолога-реаниматолога Николая Соломки была начата интенсивная терапия и противошоковые мероприятия. Ребенок был переведен на ИВЛ», - рассказали в минздраве.

У мальчика несколько раз останавливалось сердце, но медики продолжали бороться за его жизнь, а реанимационные мероприятия имели положительный эффект.

«Ребенок остался жив. Доставлен в травмцентр в стабильном состоянии», - добавили в минздраве.

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