У владельцев квартир в Военном Городке изымут помещения

02.05.2024 | 09:36

Владельцы квартир в доме № 110 на улице Военный Городок в Пензе лишатся своих квадратных метров. Здание признано аварийным и подлежащим сносу.

В рамках программы по переселению граждан изымут 4 квартиры (№ 3, 9, 11 и 14 общей площадью 139,3 кв. м) и земельный участок (1 020 кв. м). Соответствующее постановление 23 апреля подписал глава города Александр Басенко.

Он поручил управлению муниципального имущества определить размер возмещения за объекты недвижимости, подготовить и направить правообладателям соглашения об изъятии.

О включении дома № 110 в список аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу, стало известно летом прошлого года, когда региональное правительство утвердило план мероприятий.

В документе указывалось, что строение должно исчезнуть в 2027 году. Также в перечень был включен дом № 280 на улице 2-й Военный Городок (2027-й).