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Общество

Пензенцам назвали время пасхальных служб и освящения куличей

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В пензенских храмах с субботы, 4 мая, можно будет освятить куличи и пасхи. В полночь начнутся крестный ход и праздничная служба.

В Спасском кафедральном соборе пасхальную снедь освятят 4 мая с 11:00 до 18:00. В 22:30 прихожан ждет таинство исповеди, в 23:00 - Полунощница, в 24:00 - крестный ход, пасхальная заутреня, освящение куличей и пасок. Начало второй Божественной литургии - в 8:00, Великой вечери - в 16:00.

В Покровском архиерейском соборе (Чкалова, 26) пензенцы смогут освятить пасхальные угощения 4 мая с 17:00 до 19:00. Первую Божественную литургию там проведут в 24:00, вторую - в 7:00, третью - в 9:30. Начало вечернего богослужения в 16:00.

В Успенском соборе (Захарова, 6) пензенцев с пасхами и куличами ждут 4 мая с 7:30. В 23:00 в храме начнется Полунощница, в 24:00 запланирован крестный ход и пасхальная утреня, в 16:00 - Великая вечеря.

В Митрофановском храме (Водопьянова, 19) куличи и пасхи будут освещать с 7:00 4 мая. Полунощница состоится в 23:30, в 24:00 - крестный ход и пасхальная утреня. Начало вечернего богослужения в 17:00.

В храм во имя преподобного Сергия Радонежского (Карпинского, 187а) куличи и пасхи на освящение можно принести в 17:00 4 мая. Праздничное богослужение начнется в 24:00.

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