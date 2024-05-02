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Общество

-5: в регионе объявляется оранжевый уровень погодной опасности

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В конце первой недели мая в Пензенской области серьезно понизится температура. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В ночные и утренние часы 3-5 мая в большинстве районов ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-5», - сообщили метеорологи.

В этой связи в регионе объявляется оранжевый уровень погодной опасности.

Всего цветов четыре: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.

Ранее синоптики уточнили, что в начале мая погода в Пензенской области будет определяться периферией арктического антициклона.

«С северными потоками на территорию области будет поступать холодная воздушная масса, местами пройдут кратковременные дожди. Температурный режим понизится», - поясняли специалисты.

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