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Общество

В Пензе верующие обнесут вокруг храма плащаницу Спасителя

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3 мая, в Великую пятницу Страстной седьмицы, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавит богослужения в Спасском кафедральном соборе.

В 14:00 начнется Великая вечерня продолжительностью около 1 часа. Почти сразу после начала службы состоится вынос плащаницы Спасителя.

«Вечерня с выносом плащаницы - это особое богослужение, которое совершается раз в год. Плащаницей называется четырехугольный плат с живописным или вышитым изображением снятого с креста тела Господа. Плащаницу выносят из алтаря и устанавливают в центре храма, во «гробе» - на возвышении, украшенном цветами. На ее середину кладут Евангелие», - рассказали в информационном отделе Пензенской епархии.

В 17:00 начнется утреня Великой субботы с чином погребения плащаницы продолжительностью около полутора часов. Ориентировочно в 18:00 начнется крестный ход с плащаницей вокруг собора.

«Утреня начинается как надгробная служба. Поют погребальные тропари, совершают каждение. Во время богослужения верующие обносят плащаницу вокруг храма. Крестный ход сопровождается погребальным звоном колоколов», - уточнили в епархии.

Затем плащаницу возвращают на место посреди храма, чтобы ей могли поклониться все священнослужители и прихожане. Там она находится до позднего вечера Великой субботы.

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