Пятеро пензенцев с коронавирусной инфекцией подключены к ИВЛ

14.04.2020 | 16:51

Пятеро зараженных коронавирусной инфекцией в Пензенской области подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

О состоянии больных рассказала замминистра здравоохранения Оксана Чижова во время пресс-конференции, состоявшейся в правительстве во вторник, 14 апреля.

По словам Чижовой, примерно у 80% пациентов в Пензенской области заболевание протекает в легкой форме. При этом вторая пациентка - женщина в возрасте 77 лет - находится в стабильно тяжелом состоянии.

Губернатор Иван Белозерцев констатировал, что выздоровление от коронавирусной инфекции идет долго.

Ранее сообщалось, что 14 апреля из центра специализированных видов медицинской помощи выписали троих пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. До этого выздоровевшей числилась только первая заболевшая - жена депутата Законодательного собрания Михаила Лисина.