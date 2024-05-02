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Общество

В Колышлейский район назначен новый прокурор

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В Колышлейский район назначен новый руководитель надзорного органа. Согласно приказу Генерального прокурора РФ им стал юрист 1 класса Георгий Андриянов.

Георгий Константинович родился в 1993 году. В 2015-м окончил обучение в Саратовской государственной юридической академии по специальности «юриспруденция». В апреле 2017-го принят на службу в прокуратуру Пензенской области.

«Георгий Андриянов состоял в должностях помощника прокурора Лопатинского района, старшего помощника Каменского межрайонного прокурора, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

С декабря 2021 года занимал пост заместителя прокурора Заречного.

Женат, воспитывает несовершеннолетнего сына.

До назначения Георгия Андриянова прокурором Колышлейского района был Николай Тиханов. В январе этого года он ушел в отставку и стал пенсионером.

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Источник — фото прокуратуры Пензенской области
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