В Пензе из-за Дня Победы изменятся схемы движения транспорта

02.05.2024 | 13:01

В Пензе из-за мероприятий, приуроченных к 9 Мая, изменятся схемы движения транспорта. Сообщение об этом появилось на сайте администрации города.

7 мая с 19:00 до 21:00 из-за репетиции парада перекроют улицы Карпинского (от пр. Победы до ТЦ «Метро»), Коммунистическую (от Карпинского до Дзержинского), Луначарского (от Гагаринского путепровода до пр. Победы), Ленина (от пр. Победы до Гагаринского путепровода) и пр. Победы (от Ленина до Беляева).

Перечисленные участки и отрезок улицы Пионерской от Коммунистической до Луначарского также закроют для проезда 9 мая с 08:00 до 16:30 из-за проведения традиционной легкоатлетической эстафеты.

С 22:00 8 мая до 23:00 9-го числа нельзя будет парковаться по обеим сторонам дороги на улице Коммунистической (от Дзержинского до Карпинского), Карпинского (от 8 Марта до пр. Победы) и на пр. Победы от Беляева до Пионерской.

Ранее в Пензе обсудили программу мероприятий на 9 Мая. Основной площадкой празднования Дня Победы станет Монумент воинской и трудовой славы. Также торжества пройдут в скверах «Журавли», «Копилка пословиц», Дениса Давыдова, на площади Ленина, в парках и зоопарке.