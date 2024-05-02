Для кузнецких детей после трехлетнего ремонта откроют лагерь «Луч»

02.05.2024 | 12:07

Со стартом летней оздоровительной кампании кузнецкий лагерь «Луч» начнет свою работу. В нем завершился капитальный ремонт, длившийся три года.

В мае 2021 года выяснилось, что открытие лагеря невозможно, пока в нем не будет построен медпункт и получена лицензия на его работу. Тогда и началось преобразование. Предполагалось, что капремонт завершится в ноябре 2022-го. Однако в 2023-м лагерь по-прежнему не работал. Пока в «Луче» не было смен, кузнечане отправляли детей в «Солнечную долину» и «Сосновый бор».

Теперь в «Луче» открыли медпункт, закупили инструменты и оборудование. В спальном корпусе и столовой отремонтировали кровлю и заменили электросети. В двухэтажном здании обновили отмостку и крыльцо.

Кроме того, приобретены табуреты и мягкий инвентарь: подушки, простыни, полотенца. Обновлено оборудование пищеблока, закуплена посуда, водонагреватель для одноэтажного жилого корпуса, а также чистящие, моющие и дезинфицирующие средства. В игровой комнате имеются оргтехника и канцелярские принадлежности. Также приобретен спортинвентарь.

«В этом году в лагере будут организованы три смены. Первая начнет работу с 14 июня. Всего планируется оздоровить 528 детей. Они будут не только отдыхать, но и участвовать в различных проектах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Сейчас идет уборка территории от листвы, начали отмывать корпуса и устанавливать игровую площадку. Формируется педагогический состав и технический персонал лагеря.

«Главная задача - запустить все системы жизнедеятельности лагеря, то есть полностью подготовить его к проживанию детей»,- подчеркнула начальник Управления образования Кузнецка Лариса Борисова.